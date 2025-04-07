Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Hiçbir tatilinde rahat duramayan 3 burç: Bu burçlar hiçbir zaman huzurlu duramıyor
Bazı burçlar tatilde huzur arar, bazıları ise macera! İşte boş durmayı sevmeyen, tatili bile aksiyonla yaşayan burçlar…
Tatil denince çoğu kişi güneş, deniz ve dinlenmeyi düşünür. Ama bazı burçlar için “boş zaman” demek yeni aktiviteler için bir fırsattır. Onlar yatmak yerine keşfetmek, yeni yerler görmek ister. İşte, tatilde bile durmak bilmeyen 3 enerjik burç...
YAY BURCU
Yay burçları yeni kültürler, yeni mutfaklar, yeni rotalar için adeta gün sayar... Yay için tatil; dinlenmek değil, öğrenmek ve gezmektir.
İKİZLER BURCU
İkizler burcu tatilde bile sosyal olmak, yeni insanlarla tanışmak ister. Her anı dolu dolu yaşamak zorundadır. Bu neden ikizler burçlarına sahip kişiler tatillerini huzurlu bir rahatlıkta değil yerinde duramayarak geçirir.
KOÇ BURCU
Koç burcu özelliklerini taşıyan kişiler tatil boyunca da adrenalini bırakmaz. Dalış, yamaç paraşütü, gece gezmeleri... Koçlar hep harekette olmak için yaratılmış gibi davranırlar.
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