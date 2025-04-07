Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Aşırı disiplinli olan 3 burç: Bu burçlar başına buyruk yaşıyor
Bu burçlar için “olan” hiçbir zaman yeterli değildir. Onlar her zaman daha büyük hayallerin peşindedir. İşte, Hayatı olduğu gibi kabul eden 3 burç...
Bazı burçlar vardır ki, var olanla yetinmek onlara göre değildir. Daha iyi bir hayat, daha büyük başarı, daha derin ilişkiler isterler. Hayalleri hep ileriye dönüktür ve ellerindekini geliştirmek için uğraşırlar. İşte sürekli “daha fazlası olmalı” diyen burçlar...
OĞLAK BURCU
Oğlak burçları hırslı, planlı ve disiplinli. Başarıya ulaşana kadar durmaz, çünkü yetinmeyi bilmez.
BAŞAK BURCU
Başak burçları mükemmeliyetçidir. Hep bir şeyleri düzeltmek, geliştirmek ister. Olduğu gibi kabul etmek ona göre değildir.
KOVA BURCU
Kova burçları dünya onun için bir deney alanıdır. Her zaman daha yaratıcı, daha özgür bir yaşam arar.
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