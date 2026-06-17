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Acılarını çok iyi saklamayı başaran 3 kadın burcu: Bu burçlar gözyaşlarını içine akıtıyor

Acılarını çok iyi saklamayı başaran 3 kadın burcu: Bu burçlar gözyaşlarını içine akıtıyor

17.06.2026 19:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Acılarını çok iyi saklamayı başaran 3 kadın burcu: Bu burçlar gözyaşlarını içine akıtıyor

Hayatın getirdiği hayal kırıklıklarını, ayrılık acılarını veya derin kırgınlıkları bir zayıflık emaresi olarak dışarıya vurmak yerine, adeta bir zırh gibi kuşanıp sessizce yaşayan kadınlar vardır. Astrolojinin "eğilmez bükülmez" kraliçeleri olarak bilinen bu burçlar, içlerinde kıyametler kopsa bile dış dünyaya karşı her zaman güçlü, mağrur ve sarsılmaz bir duruş sergilerler.

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Karakter analizlerinde yüksek dayanıklılık, gurur ve derin duygusal savunma mekanizmaları bu burçların kadınlarında bir yaşam refleksidir. Onlar kalabalıklar içinde ağlamaz, acılarını birer pirim malzemesi yapmaz ve teselli dilenmekten nefret ederler. İşte gözyaşlarını sadece yastığıyla paylaşan, acılarını saklama ustası o 3 kadın burcu...

OĞLAK KADINI 

Satürn’ün çelik iradeli kraliçesi Oğlak kadını, acıyı ve kırılganlığı hayatın akışını bozan birer "zayıflık" olarak görür. Kalbi paramparça olduğunda bile ertesi sabah işine tam vaktinde gider, sorumluluklarını kusursuzca yerine getirir ve yüzüne o meşhur mesafeli, profesyonel maskesini takar. Kimsenin ona acıyan gözlerle bakmasına izin vermez. Onun için en büyük teselli çalışmak ve üretmektir; acısını sessizce başarının arkasına gizler.

AKREP KADINI 

Akrep kadını duyguları en uç noktada, en derin kuyularda yaşar ancak bunu dışarıya sızdırmama konusunda bir dünya markasıdır. Yaşadığı ihaneti veya acıyı öyle bir gizler ki, dışarıdan bakan biri onun tamamen umursamaz veya taş kalpli olduğunu düşünebilir. Oysa iç dünyasında o acıyı milim milim sindiriyordur. Kırılan gururunu ve incinen kalbini bir sır gibi saklar, ta ki o acıdan güçlenip, küllerinden daha güçlü bir şekilde yeniden doğana kadar.

ASLAN KADINI 

Yönetici gezegeni Güneş olan Aslan kadını için gurur ve itibar her şeyden önce gelir. Toplum içindeki o güçlü, neşeli ve her şeye hakim "lider kadın" imajının zedelenmesine asla müsaade etmez. İç dünyasında fırtınalar koparken, arkadaş ortamında en yüksek kahkahayı o atabilir. Ağlayacaksa bunu tek başına, sarayının gizli odalarında yapar; sahneye çıktığında ise tacı her zaman düz, başı her zaman diktir.

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