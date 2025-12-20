Affetse de içten içe mesafe koyan 3 burç...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.12.2025
Bazı burçlar affetmeyi bilir ama eskisi gibi olmayı asla. Güven kırıldığında kalpleri değil, sınırları konuşur.

Bir ilişkide affetmek her zaman her şeyin bittiği anlamına gelmez. Özellikle bazı burçlar için affetmek, tamamen iyileşmek değil; sadece yola mesafeyle devam etmektir. İşte kalbinde kırgınlığı saklayıp ilişkide görünmez bir duvar ören burçlar...

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Akrepler affettiklerini söylese bile yaşananları asla unutmaz. İlişkiye devam ederler ama artık daha temkinli, daha mesafeli ve daha kontrollüdürler. Güven bir kez sarsıldıysa, eski samimiyet geri gelmez.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Oğlak burcu duygularını açıkça belli etmez. Affettiğini düşünürsünüz ama içten içe sınırlarını yeniden çizer. Eskisi gibi açılmaz, daha mesafeli ve ciddi bir tutum benimser.

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Başaklar mantıkla affeder, kalple değil. Detayları unutmazlar ve yaşananları sürekli analiz ederler. İlişki devam etse bile araya bilinçli bir mesafe koyarlar.

