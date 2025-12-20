Affetse de içten içe mesafe koyan 3 burç...

Bir ilişkide affetmek her zaman her şeyin bittiği anlamına gelmez. Özellikle bazı burçlar için affetmek, tamamen iyileşmek değil; sadece yola mesafeyle devam etmektir. İşte kalbinde kırgınlığı saklayıp ilişkide görünmez bir duvar ören burçlar...

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Akrepler affettiklerini söylese bile yaşananları asla unutmaz. İlişkiye devam ederler ama artık daha temkinli, daha mesafeli ve daha kontrollüdürler. Güven bir kez sarsıldıysa, eski samimiyet geri gelmez.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Oğlak burcu duygularını açıkça belli etmez. Affettiğini düşünürsünüz ama içten içe sınırlarını yeniden çizer. Eskisi gibi açılmaz, daha mesafeli ve ciddi bir tutum benimser.

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Başaklar mantıkla affeder, kalple değil. Detayları unutmazlar ve yaşananları sürekli analiz ederler. İlişki devam etse bile araya bilinçli bir mesafe koyarlar.