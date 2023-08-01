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Ağustos Dolunay'ı ne zaman gerçekleşecek? Süper Dolunay'ın burçlara etkileri neler?

Gökyüzünde daha parlak ve dünyaya daha yakın olarak görsel bir şölen sunacak olan süper dolunay, Ağustos ayında görülecek. Peki dolunay ne zaman? Kova burcundaki dolunay saat kaçta gerçekleşecek? Dolunay burçları nasıl etkileyecek? İşte Ağustos Dolunay tarihi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2023 - 17:28
Ağustos Dolunay'ı ne zaman gerçekleşecek? Süper Dolunay'ın burçlara etkileri neler?
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Ağustos Dolunay'ının tarihi merak ediliyor. 2023 Ağustos dolunayı önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Uzman astrologlarlar dolunayın burçlar üzerindeki etkileri için ne dedi?

Kova burcundaki dolunay saat kaçta gerçekleşecek?  İşte dolunay tarihi ve saati...

AĞUSTOS DOLUNAYI NE ZAMAN? 

1 Ağustos Salı saat 21.31’de Kova burcunda 9 derecede Dolunay gerçekleşecek.

DOLUNAYIN BURÇLARA ETKİSİ NELER?

Uzman Astrolog Aygül Aydın, Ağustos dolunayı ile ilgili şu yorumda bulundu: "1 Ağustos Salı saat 21.31’de Kova burcunda 9 derecede bir Dolunay gerçekleşiyor. Özellikle ikili ilişkilerde duygusal başarısızlıklar hissederek bunun inatçılığı içine girebilirsin. Belki de bazı şeyler için biraz daha zamana ihtiyacın olabilir. İnsanlara karşı önyargılı olma."


dolunay kova burcu Süper Ay

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