Aklı fikri evinin dışında olan 4 erkek burcu: Bu burçlar evini unutuyor

Ev ortamı, huzur ve sadelik bazıları için vazgeçilmez olabilir; ama bazı erkek burçları için tam tersi geçerli. Bu burçlara sahip erkekler dış dünyayı keşfetmeyi, kalabalıklarla birlikte olmayı, sürekli yeni deneyimlerin peşinden koşmayı tercih eder. İşte astrolojik olarak evde duramayan, sürekli hareket hâlinde olan o 4 burç erkeği...

YAY BURCU

Yay burcu erkeği doğuştan gezgindir. Rutin hayatlara tahammülü yoktur; evde kalmak yerine doğa, kültür, eğlence ya da yeni insanlarla tanışmak onun için çok daha heyecan vericidir. Genellikle bir yere bağlı kalmak istemez, özgürlüğüne düşkündür ve ev ortamında uzun süre kalınca sıkılır. Bu yüzden, onunla bir ilişki yürütmek isteyenlerin bu doğasını anlaması gerekir. Yay erkeği için dünya bir oyun alanı, evi ise sadece bir mola yeridir.

KOVA BURCU

Kova burcu erkeği entelektüel çevrelere, etkinliklere ve toplumsal projelere daha çok ilgi duyar. Evde yalnız başına vakit geçirmek yerine, farklı düşünceleri paylaşabileceği kalabalıklarda olmayı tercih eder. Sürekli değişim peşindedir; aynı ortamda uzun süre kalmak, ona göre zihinsel durağanlıktır. Ev yaşantısını gereklilik olarak görse de, içten içe hep dışarıda bir şeyleri kaçırıyormuş gibi hisseder. Kova erkeğinin evle ilişkisi sınırlı, ama sosyal yaşamla ilişkisi sınırsızdır.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu erkeği için dış dünya bir iletişim arenasıdır. Sosyal, konuşkan ve sürekli aktif kalmak isteyen yapısıyla evde kalmak ona göre zaman kaybıdır. Yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak ve sürekli bilgi alışverişi içinde olmak ister. Ev hayatı ona göre durağan ve tahmin edilebilirken, dışarısı sürprizlerle doludur. Bu yüzden İkizler erkeği genellikle evde değil, dışarıdaki hayatta var olmayı tercih eder.

ASLAN BURCU

Aslan burcu erkeği ilgi ve sahne arayışındadır. Dış dünya onun enerjisini yansıtacağı, takdir göreceği ve liderlik sergileyebileceği bir yerdir. Ev ortamı ise çoğu zaman onun için bu gösteriyi sınırlar. Arkadaş buluşmaları, iş bağlantıları, sosyal etkinlikler Aslan erkeğini evden uzaklaştırır. Geri döner ama hep yeniden gitmek için…