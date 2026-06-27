Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı J, K ve L Grubu'nda pazar sabahı oynanacak 6 maçla sürecek.
HIRVATİSTAN - GANA MAÇI SAAT KAÇTA?
Hırvatistan, L Grubu'nun üçüncü maçında 28 Haziran Pazar TSİ 00:00'da Gana ile karşılaşacak. ABD'nin Philadelphia eyaletinde bulunan Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
PANAMA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?
İngiltere ise L Grubu'nun üçüncü maçında 28 Haziran Pazar TSİ 00:00'da Panama ile mücadele edecek. New Jersey'deki MetLife Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
KOLOMBİYA - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Portekiz, K Grubu'ndaki üçüncü maçında 28 Haziran Pazar TSİ 02:30'da Kolombiya ile karşılaşacak. Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
DEMOKRATİK KONGO - ÖZBEKİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Demokratik Kongo, K Grubu'ndaki son maçında 28 Haziran Pazar TSİ 02:30'da Özbekistan ile mücadele edecek. Atlanta kentinde bulunan Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
CEZAYİR - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Cezayir, J Grubu'ndaki son maçında 28 Haziran Pazar TSİ 05:00'te Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Kansas City'de bulunan Arrowhead Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
ÜRDÜN - ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA?
Arjantin, J Grubu'ndaki son maçında 28 Haziran Pazar TSİ 05:00'te Ürdün ile karşılaşacak. Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.