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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

27.06.2026 07:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 28 Haziran'ın erken saatlerinde oynanacak toplam altı maçla devam edecek.

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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı J, K ve L Grubu'nda pazar sabahı oynanacak 6 maçla sürecek.

HIRVATİSTAN - GANA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hırvatistan, L Grubu'nun üçüncü maçında 28 Haziran Pazar TSİ 00:00'da Gana ile karşılaşacak. ABD'nin Philadelphia eyaletinde bulunan Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

PANAMA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere ise L Grubu'nun üçüncü maçında 28 Haziran Pazar TSİ 00:00'da Panama ile mücadele edecek. New Jersey'deki MetLife Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

KOLOMBİYA - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz, K Grubu'ndaki üçüncü maçında 28 Haziran Pazar TSİ 02:30'da Kolombiya ile karşılaşacak. Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

DEMOKRATİK KONGO - ÖZBEKİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Demokratik Kongo, K Grubu'ndaki son maçında 28 Haziran Pazar TSİ 02:30'da Özbekistan ile mücadele edecek. Atlanta kentinde bulunan Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

CEZAYİR - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Cezayir, J Grubu'ndaki son maçında 28 Haziran Pazar TSİ 05:00'te Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Kansas City'de bulunan Arrowhead Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

ÜRDÜN - ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Arjantin, J Grubu'ndaki son maçında 28 Haziran Pazar TSİ 05:00'te Ürdün ile karşılaşacak. Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İlgili Konular: #Arjantin #Portekiz #2026 Dünya Kupası

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