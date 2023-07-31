Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Ağustos Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün ev yaşantınızla alakalı bazı aksilikler gündeme gelebilir. İşlerin planladığınız gibi gitmemesi tüm öfkenizi sevdiklerinize yöneltmenize sebep olmasın. Sorunlar geçici... Kalp kırdığınız takdirde sonrasında tamiri biraz zor olabilir.
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