Günlük Burç Yorumları: 1 Ağustos Salı Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Temmuz 2023 - 17:04

Güncelleme: 31 Temmuz 2023 - 17:04

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün ev yaşantınızla alakalı bazı aksilikler gündeme gelebilir. İşlerin planladığınız gibi gitmemesi tüm öfkenizi sevdiklerinize yöneltmenize sebep olmasın. Sorunlar geçici... Kalp kırdığınız takdirde sonrasında tamiri biraz zor olabilir.