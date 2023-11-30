Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Kasım 2023 - 16:31

Güncelleme: 30 Kasım 2023 - 16:31

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün duygusallığınızın üst seviyelere çıktığı ve hislerinizin kuvvetli olduğu bir gün. Sağlık sorunlarınızla alakalı pozitif gelişmeler olabilir. Maddi anlamda beklemediğiniz destekler görebilirsiniz. İnancınızı kaybetmeyin.



