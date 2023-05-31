Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Mayıs 2023 - 17:56

Güncelleme: 31 Mayıs 2023 - 17:56

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrepler, sağlığınızla alakalı görmezden geldiğiniz konular bu aralar kendini gösterebilir. Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz ve sorunlarınızla alakalı çözümsel fikirler üretebileceğiniz bir gün. Şaibeli konulardan uzak durun.