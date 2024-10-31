Günlük Burç Yorumları: 1 Kasım Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Ekim 2024 - 16:36

Güncelleme: 31 Ekim 2024 - 16:36

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün kendinizi her zamankinden daha güçlü hissediyorsunuz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Birçok konuda aydınlanma yaşadınız. Kafanıza taktığınız konuların aslında çok önemsiz olduğunu gördünüz. Artık önünüze bakma zamanı..