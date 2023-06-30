Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 30 Haziran 2023 - 17:30

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Maddi anlamda getiresi olabilecek kararlarınızı alırken çok yönlü düşünmenizi gerektirecek bir gündesiniz. Beklenmedik aksilikler can sıkıcı olabilir fakat geçici konular olduğu bilin. Ayrıntılara takılmadan ilerleyebilirseniz uzun vadede kazançlı olacaksınız.