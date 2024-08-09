Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Ağustos Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün yalnız kalmak isteyeceğiniz bir gün. İlişkilerinizi gözden geçirmek, kendinizi sorgulamak isteyeceksiniz. Şifa çalışmaları, meditasyon, manevi çalışmalar iyi gelecektir. Kendinizi hem duygusal hem fiziksel anlamda şifalandırabileceğiniz bir gün.
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