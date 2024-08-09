Günlük Burç Yorumları: 10 Ağustos Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 09 Ağustos 2024 - 16:08

Güncelleme: 09 Ağustos 2024 - 16:08

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün yalnız kalmak isteyeceğiniz bir gün. İlişkilerinizi gözden geçirmek, kendinizi sorgulamak isteyeceksiniz. Şifa çalışmaları, meditasyon, manevi çalışmalar iyi gelecektir. Kendinizi hem duygusal hem fiziksel anlamda şifalandırabileceğiniz bir gün.