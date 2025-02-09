Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 09 Şubat 2025 - 16:00

Güncelleme: 09 Şubat 2025 - 16:00

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

İş hayatınızla alakalı bastırdığınız, görmezden geldiğiniz birçok konu bugün su yüzüne çıkabilir. Üstlerinizle olan fikir çatışmaları tetiklenebilir ve huzursuz bir ruh halinde olabilirsiniz. Öfkeli insanlardan uzak durun.