Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Aralık Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrepler, hayatınıza düzen getirmeye çalışsanız da aksilikler çıkıyor. İş arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunlar da üstünüze geldikçe rutin hayatın kontrolü elinizden kayıp gidiyor. Sağlığınızı kontrol ettirin, dürtüsel kararlar almayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu çifti trafik kazası geçirdi
- Suriye'nin yeni 'başbakanı' belli oldu
- Rojin Kabaiş'in kesin ölüm nedeni belli oldu
- 'Engel' kalktı, dönüş başladı
- Onlarca araç birbirine girdi
- Bahçeli'den uzun uzun alkış!
- Memurlar için yeni dönem başlıyor
- Emeklilere müjde: Yıllardır ödenen masraf kaldırılacak!
- 'Kapasitemizi 15-20 bine çıkarttık'
- İngiltere ve Almanya’dan tepki