Günlük Burç Yorumları: 11 Nisan Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Akrep Burcu ve Yükselen Akrep Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün odağınız tamamen eviniz, aileniz ve iç dünyanız üzerinde. Ay’ın Kova burcundaki seyri ev hayatınızda bazı yenilikler ve özgürleşme isteği yaratabilir. Aile üyeleriyle modern meseleler üzerine konuşmak veya evinizde teknolojik değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Kendi kabuğunuza çekilmek size ruhsal bir ferahlık verecektir.

Kariyer:

Kariyer hayatınızdaki başarınızın temelinde yatan içsel motivasyonu sorguladığınız bir gün. Evden çalışan Akrepler için oldukça verimli bir süreç olabilir. İş ve özel hayat dengesini kurarken kendi duygusal güvenliğinizi öncelik haline getireceksiniz. Köklerinize dair konuları daha objektif bir gözle değerlendirme şansı bulabilirsiniz.

İlişkiler:

İlişkilerinizde kendinizi güvende hissetme ihtiyacınız yüksek ama bu güvenin özgürlükle harmanlanmasını istiyorsunuz. Partnerinizle evde vakit geçirmek veya ailevi bir meseleyi çözüme kavuşturmak aranızdaki güveni artıracaktır. Bekar Akrepler için aile çevresi veya tanıdıklar vasıtasıyla vizyonuyla etkileyici biri gündeme gelebilir.