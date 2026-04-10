Günlük Burç Yorumları: 11 Nisan Cumartesi Balık Burcu Yorumu

Balık Burcu ve Yükselen Balık Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün biraz yavaşlamak ve dış dünyanın karmaşasından uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Ay’ın 12. evinizdeki seyri rüyalarınızı tetikleyebilir ve bilinçaltınızdaki konuları yüzeye çıkarabilir. Meditasyon yapmak veya yalnız vakit geçirmek size ruhsal bir ferahlık verecektir. Sessizliğin içindeki bilgeliği keşfetme vaktindesiniz.

Kariyer:

İş hayatında çok göz önünde olmak yerine perde arkasında hazırlık yapmak için mükemmel bir gün. Stratejilerinizi kimseyle paylaşmadan sessizce ilerlemek size uzun vadede kazandıracaktır. Ertelediğiniz işleri bugün büyük bir kararlılıkla bitirebilirsiniz. Sezgilerinizin iş hayatındaki rehberliğine güvenin; hazırlık aşaması başarının yarısıdır.

İlişkiler:

İlişkilerinizde partnerinize karşı her zamankinden daha anlayışlı ve fedakar bir tavır sergileyebilirsiniz. Onun sorunlarını dinlemek ve ruhsal olarak yanında olduğunuzu hissettirmek bağınızı güçlendirecektir. Gizli kalmış duyguların dile getirilmesi söz konusu olabilir. Kendi iç huzurunuzu bulduğunuzda ikili ilişkilerinizin de şifalandığını göreceksiniz.