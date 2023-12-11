Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Aralık Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün gündeminizde parasal konular var sevgili akrepler. Yeni fikirler geliştirebilir, fikirlerinizi hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Çevrenizden parasal anlamda destek göreceğiniz bir gün. Sağlığınıza dikkat edin. Önemli bir sağlık sorununuz varsa kontrollerinizi mutlaka yaptırın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener’in Ankara planı
- Yüzlerce yurttaş tek mesajla evlerinden oldu!
- Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
- Deniz Akkaya'dan olay yaratacak 'swinger' iddiası
- Asgari ücret konusunda Erdoğan’ın aklındaki rakam!
- İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
- CHP'li Fırat 'rezillik' dedi, DEM'den yanıt geldi
- Motokuryeyi suçladı!
- Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı!
- Arda Turan'dan Seçil Erzan tezahüratına tepki!