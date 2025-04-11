Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Nisan 2025 - 16:00

Güncelleme: 11 Nisan 2025 - 16:00

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

İnsanlara karşı güveninizin sarsıldığı zor bir dönemden geçiyor olabilirsiniz sevgili akrepler. Değişmeniz şart. Kendinize verdiğiniz psikolojik hasar gereğinden fazla. Silkelenmenin ve yeniden başlamanın zamanı geldi de geçiyor.