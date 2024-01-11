Günlük Burç Yorumları: 12 Ocak Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Ocak 2024 - 16:10

Güncelleme: 11 Ocak 2024 - 16:10

Akrep burcu ve yükselen akrep:

Duygusal anlamda kendinizle çatışma halindesiniz, bu durum çevrenize de yansıyor sevgili akrepler. İlişkileriniz kopma noktasına gelmiş olabilir, zorlamamanız gereken bir gündesiniz. Vazgeçebilmek de erdemdir. Akışına bırakın ve odak noktanızı değiştirin.