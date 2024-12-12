Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Aralık 2024 - 16:30

Güncelleme: 12 Aralık 2024 - 16:30

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Kafanıza taktığınız konuları iç dünyanızda büyüttükçe daha da çözümsüz oluyor. İnsanlara karşı olan güven duygunuzun sarsıldığını hissedebilirsiniz. Enerjinizi düşüren ne varsa vazgeçmelisiniz ki yeni kapılar açılsın.