Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Kafanıza taktığınız konuları iç dünyanızda büyüttükçe daha da çözümsüz oluyor. İnsanlara karşı olan güven duygunuzun sarsıldığını hissedebilirsiniz. Enerjinizi düşüren ne varsa vazgeçmelisiniz ki yeni kapılar açılsın.
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