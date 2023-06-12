Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Haziran Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Günlük hayatınızın düzeni ile alakalı yeni başlangıçlar yapma hevesiniz bu aralar beklenmedik aksiliklerle engelleniyor olabilir. Her şeyin bir zamanı var. Birkaç gün sonra biraz daha rahatlamış hissedeceksiniz. Vazgeçmeyi bilemeniz gerekiyor.
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