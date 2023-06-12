Günlük Burç Yorumları: 13 Haziran Salı Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 12 Haziran 2023 - 17:30

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Günlük hayatınızın düzeni ile alakalı yeni başlangıçlar yapma hevesiniz bu aralar beklenmedik aksiliklerle engelleniyor olabilir. Her şeyin bir zamanı var. Birkaç gün sonra biraz daha rahatlamış hissedeceksiniz. Vazgeçmeyi bilemeniz gerekiyor.