Günlük Burç Yorumları: 13 Mayıs Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Akrep Burcu ve Yükselen Akrep Burcu

Günlük Yaşam:

Odağınız tamamen ikili ilişkilerinizde ve hayatınızdaki "diğer" kişilerde. Ay’ın karşıt burcunuz Boğa’ya geçişiyle birlikte, Nisan ayından beri süregelen yoğun temponun ardından sevdiklerinizle dürüst bir empati kurmak size çok iyi gelecektir. İlişkilerinizde güven ve sadakat testlerinden başarıyla geçebileceğiniz bir gündesiniz.

Kariyer:

İş birlikleri ve açık rekabet bugün kariyerinizin ana teması. Ortak bir projede dürüstlüğünüz ve sağlam duruşunuzla vazgeçilmez olduğunuzu kanıtlayacaksınız. Nisan sonundaki stratejik hamleleriniz, bugün ortağınızdan gelecek dürüst bir teklifle yeni ve kazançlı bir boyuta evrilebilir.

İlişkiler:

Uzun süreli ilişkiler ve evlilik için oldukça huzurlu bir gün. Partnerinizle olan bağınızda güveni inşa etmek için dürüstçe duygularınızı ifade etmelisiniz. Bekar Akrepler için ciddi bir ilişki başlatma potansiyeli çok yüksek; nisan ayından beri beklenen o karşılaşma dürüst bir zeminde gerçekleşebilir.