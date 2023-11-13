Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Kasım Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün gündeminizde ekonomik konular var sevgili akrepler. Yeni bağlantılar kurabilir, yeni fikirler geliştirebilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Çevrenizden maddi manevi destek görebileceğiniz bir gün. Önemli bir sağlık sorununuz varsa ihmal etmeyin.
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