Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Nisan Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu yorumu:
Bugün duygusallığınızın üst seviyelere çıktığı ve hislerinizin kuvvetli olduğu bir gün. Sağlık sorunlarınızla alakalı pozitif gelişmeler olabilir. Maddi anlamda beklemediğiniz destekler görebilirsiniz. İnancınızı kaybetmeyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Teleferik kazasında son durum açıklandı
- Muhittin Böcek'ten ilk açıklama!
- 1 yurttaş hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var!
- Özgür Özel, Antalya'ya heyet gönderdi
- Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
- Teleferik faciasının kaza anları ortaya çıktı!
- O teleferik 'Türkiye'nin en ucuzu' olarak tanıtılmış
- 'Eminönü'ne hayatımda ilk kez geliyorum'
- Hizbullah'tan askeri üsse füze!
- AKP'li başkanın çalışanı bıçaklandı