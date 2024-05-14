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Günlük Burç Yorumları: 15 Mayıs Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 15 Mayıs Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 14 Mayıs 2024 - 16:00

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün iş hayatınızla alakalı can sıkıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. İnatlaşmakla bir yere varamayacaksınız. Alanında yetkili kişilerle tartışmamaya özen gösterin. Bugün hiçbir konuda risk almayın. Sakin olun.


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