Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Mayıs Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün iş hayatınızla alakalı can sıkıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. İnatlaşmakla bir yere varamayacaksınız. Alanında yetkili kişilerle tartışmamaya özen gösterin. Bugün hiçbir konuda risk almayın. Sakin olun.
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