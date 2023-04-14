Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Çatışmaları ve anlaşmazlıkları yaratan şey takıntılarınız olabilir. Size zarar veren ne varsa uzaklaşmayı öğrenmeli ve akışına bırakmalısınız. Kriz yarattıkça işleri daha fazla zora sokuyorsunuz. Bu aralar sadece kendinizle ilgilenin.
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