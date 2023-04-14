Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Nisan 2023 - 19:00

Güncelleme: 14 Nisan 2023 - 19:00

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Çatışmaları ve anlaşmazlıkları yaratan şey takıntılarınız olabilir. Size zarar veren ne varsa uzaklaşmayı öğrenmeli ve akışına bırakmalısınız. Kriz yarattıkça işleri daha fazla zora sokuyorsunuz. Bu aralar sadece kendinizle ilgilenin.