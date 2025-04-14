Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün ay tutulmasının da enerjisiyle size zarar veren konular ve kişilerden uzaklaşmanın tam da zamanı sevgili akrepler. Vazgeçemediklerinizin size verdiği zararı artık görebiliyorsunuz. Yenilenmekten korkmayın, sıfırdan başlamak, hayatı temize çekmek çok iyi gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- İfade işlemleri ertelendi
- Para çekme limitleri değişti
- ‘Saray’ın danışmanlarının maaşı ne kadar olacak?
- Eski AKP’li vekil eyleme başladı!
- Diplomayı iptal ettiren TÜGVA'cı çıktı
- 'Katılanlara işlem yapılacak'
- Mahkemeden İmamoğlu ve Ongun kararı!
- Balyoz kararındaki ‘İBB cuntası’
- İmamoğlu’na mektup
- 'Kimse Emrah başkanı teröre destekle suçlayamaz'