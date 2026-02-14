Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Pazar Akrep Burcu Yorumu

Akrep Burcu ve Yükselen Akrep burcu
Ailevi konular ve ev düzeni ön planda olabilir. Yaşam alanınızda değişiklik yapma fikri güçlenebilir. Geçmişe dair bir meseleye daha objektif bakabilirsiniz. Duygusal güvenliğinizi yeniden tanımlayabilirsiniz.
