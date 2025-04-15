Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Nisan Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün ekonomik konularda şansınız açık olduğu bir gün sevgili akrepler, para girişiniz olabilir. Tam olarak emin olmadığınız konularda adım atmayın. Emeklerinizin karşılığını istediğiniz şekilde sizi tatmin etmese de, istikrarlı oluşunuz sayesinde birçok zorluğun üstesinden gelebileceksiniz.
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