Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrepler, işler her ne kadar yolunda gitmeye başlasa da takıntılarınız olayları tarafsız bir şekilde görmenize izin vermiyor. İç dünyanıza dönün, sizi huzursuz eden asıl konuların üzerine kararlılıkla gidin. Kendinizle yüzleştikçe yaşantınız da düzene girecek.
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