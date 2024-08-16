Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Ağustos 2024 - 15:55

Güncelleme: 16 Ağustos 2024 - 15:55

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrepler, işler her ne kadar yolunda gitmeye başlasa da takıntılarınız olayları tarafsız bir şekilde görmenize izin vermiyor. İç dünyanıza dönün, sizi huzursuz eden asıl konuların üzerine kararlılıkla gidin. Kendinizle yüzleştikçe yaşantınız da düzene girecek.



