Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Aralık Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrepler, aileniz ve çocuklarınızla alakalı beklentilerinizin istediğiniz yönde karşılanabileceği bir gün. Eğitim hayatınızla alakalı yarım kalmış konuları bugün tamamlayabilirsiniz. Maddi ve manevi yönden yakınlarınızdan destek görebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dönmek isteyen gençler için şartını açıkladı
- Salim ve Enes'in sildiği mesajlar ortaya çıktı
- Bir acayip Türkiye hikâyesi
- Beşar Esad'dan ilk açıklama
- ‘Kartlar bloke edilebilir’ uyarısı!
- CHP'de kritik isme ihraç yolu
- CHP'nin ilçe başkanından açıklama!
- Bilal Erdoğan'dan 'helalleşme' isyanı
- Acemoğlu'ndan Türkiye'ye kritik uyarı
- Jose Mourinho'dan genç futbolcuya övgü!