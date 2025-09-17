Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 18 Eylül Perşembe Akrep Burcu
Paylaş
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 18 Eylül Perşembe Akrep Burcu

17.09.2025 17:05:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Takip Et:
Günlük Burç Yorumları: 18 Eylül Perşembe Akrep Burcu

Günlük Burç Yorumları: 18 Eylül Perşembe Akrep Burcu

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün anlaşmazlıkların gündemde olduğu bir gün. Anlaşılmak için verdiğiniz mücadele yıpratıcı olabilir. Akışına bırakmayı öğrenmelisiniz. Aşırı lüks harcamalardan kaçının, paranızı riske atacak adımlar atmayın.