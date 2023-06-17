Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Haziran Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün eğitim, uzak seyahatler, ticari konular gündemde olabilir. Duygusal kararlar alabileceğiniz bir gün, iyi düşünmelisiniz. Günün ikinci yarısı özel hayatınıza vakit ayırabilirsiniz. Maddi konularla alakalı pozitif gelişmeler ve para girişi olabilir.
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