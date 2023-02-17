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Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 19:00

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Duygusal anlamda kendinizle çatışma halindesiniz, bu durum çevrenize de yansıyor sevgili akrepler. İlişkileriniz kopma noktasına gelmiş olabilir, zorlamamanız gereken bir gündesiniz. Vazgeçebilmek de erdemdir. Akışına bırakın ve odak noktanızı değiştirin.

 



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