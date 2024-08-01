Günlük Burç Yorumları: 2 Ağustos Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Ağustos 2024 - 16:13

Güncelleme: 01 Ağustos 2024 - 16:13

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Birkaç gündür yaşadığınız karışıklıklar bugün öğlen saatlerinden itibaren netlik kazanıyor olacak. Aileniz ve çocuklarınızla alakalı beklentilerinizin istediğiniz yönde gelişeceği bir gün. Eğitim hayatınızla alakalı yarım kalmış konuları bugün tamamlayabilirsiniz.