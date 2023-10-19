Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Ekim Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Yeni anlaşmaların gündemde olduğu bir gün olabilir sevgili akrepler. Bugün alacağınız kararlar uzun vadede kazanç getirebilir fakat biraz daha sabretmelisiniz. Kafa yapılarınızın uyuştuğu kişilerle bir yola çıkmak kafa rahatlığı sağlayacak. Kararınızdan vazgeçmeyin.
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