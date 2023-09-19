Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Eylül Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Maddi anlamda getiresi olabilecek kararlarınızı alırken çok yönlü düşünmenizi gerektirecek bir gündesiniz. Beklenmedik aksilikler can sıkıcı olabilir fakat geçici konular olduğu bilin. Ayrıntılara takılmadan ilerleyebilirseniz uzun vadede kazançlı olacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu babasının silahıyla yaşamına son verdi
- Uzmanlar hala faydalarını araştırıyor: 1 avuç yeterli
- Kim bu adamlar, kim bu baronlar?
- Kasiyer hatası 15,7 milyon TL'lik servet kazandırdı!
- Laik ve bilimsel eğitimde utanç verici görüntüler!
- Dava açılmasını CHP'de kim engelledi?
- Tanrıkulu ile Orakoğlu arasında 'CIA' polemiği
- AKP'li Şen'in 2'nci tur üzüntüsü
- Çıtayı yükseğe taşıyacak aday
- Ünlü oyuncudan 'tecavüz' iddialarına yanıt!