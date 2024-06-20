Günlük Burç Yorumları: 21 Haziran Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Haziran 2024 - 16:49

Güncelleme: 20 Haziran 2024 - 16:49

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Parasal konuları hırs yaptığınız bu günler sadece kendinize zarar veriyorsunuz. Daha iyi bir yaşam için öncelikle gerçekçi olmalısınız. Denenmemiş bir yol deneyin. Bugün üstlerinizle tartışmaya girmeyin, zararlı çıkabilirsiniz.