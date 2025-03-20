Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün sağlık konuları gündemde olabilir. Parasal konulara kafa yorarken, sağlığınızı ihmal ettiğinizi fark edebilirsiniz. Uzun zamandır hayatınız çalkantılı, şunu bilin ki en zoru geride kaldı. Bundan sonraki süreç sizin için tecrübelerinizle daha sağlam adımlar atma zamanı.
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