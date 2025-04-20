Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrep, bu zamana kadar yaşadığın krizler seni pes etme noktasına getirmiş olabilir. Bugün şanslı bir günündesin, ufak da olsa önüne çıkan fırsatları görmezden gelmemelisin. Akıllıca atacağın küçük adımlar müjdeli günlerin habercisi olabilir.
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