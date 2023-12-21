Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Aralık Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Kafanıza taktığınız ne varsa siz iç dünyanızda büyüttükçe daha da çözümsüz oluyor. Güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz, çözemiyorsanız vazgeçmesini bilin. Enerjinizi düşüren ne varsa bırakabildiğiniz zaman yeni kapıların açıldığını göreceksiniz.
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