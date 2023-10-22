Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Ekim Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Geçmişten kalan ailevi konuların gündeme geleceği bir gün olabilir. Duygusal hassasiyetiniz ve empati yeteneğiniz ile ilişkileri yoluna koyabilirsiniz. Değersizlik duygusuna kapılmayın, konuları mantık çerçevesinde değerlendirip çözümsel davranın.
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