Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Haziran Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sosyal çevrenizle birlikte hareket etmek güvende hissetmenize sebep oluyor. Bugün ayrıntılı bir şekilde düşünerek gelecek planları yapabilir, kazancınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. İşbirliği yapmayı küçümsemeyin, güvendiğiniz kişilerle beraber hareket ederek çok daha sağlam adımlar atmış olursunuz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu tutuklanabilir
- 24 başkan istifa etti iddiası yalanlandı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Soylu'nun 'bitanesi' İsmail Çataklı'ya veda!
- Çapa Tıp öğrencileri sansürü deldi
- Yeni bakan yardımcıları belli oldu
- Sokak röportajında konuşan kadın: Peygamberimiz Erdoğan
- Muhalefete kıskaç planı
- Feyza Altun: Reha Muhtar’ın tacizlerine maruz kalıyorum
- İktidara vefa borcu ödendi