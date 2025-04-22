Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Nisan Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Yardımsever, verici ve içten kişiliğiniz kötü niyetli kişiler tarafından yanlış değerlendirilse de siz bildiğinizden şaşmayın sevgili akrepler. Yolunuza çıkan her engeli aştığınız gibi bunu da aşarsınız. Artık olgunlaştınız. Bugün özel hayatınızla alakalı güzel gelişmeler olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum'
- O işçi tutuklandı!
- Pervin Buldan, Öcalan'ın mesajını okudu
- Eurofighter’ı getirecek adım
- Sürekli geçmişi kurcalayan burçlar hangileridir?
- SGK uzmanı temmuz zammı tahminini açıkladı!
- Özel'den Erdoğan'a çok çarpıcı gönderme
- Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' çıkışı
- Tanık mühendisin cansız bedeni bulundu!
- Süreç için tarih verdi: 'Gelişmeler olabilir'