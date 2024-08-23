Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Ağustos Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Kafanıza taktığınız ne varsa siz iç dünyanızda büyüttükçe daha da çözümsüz oluyor. Güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz, çözemiyorsanız vazgeçmesini bilin. Enerjinizi düşüren ne varsa bırakabildiğiniz zaman yeni kapıların açıldığını göreceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'de moraller bozuk, vekiller kavgalı'
- Yabancılardan Türk Lirası uyarısı!
- İmamoğlu'ndan çok sert 'imza' tepkisi
- Yabancılardan dikkat çeken asgari ücret tahmini
- Bakanlıktan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
- Bakan Tekin açıkladı: Okulların açılması ertelendi mi?
- Mahkeme İBB'yi haklı buldu
- Beşiktaş, turu İstanbul'a bıraktı
- ‘Korurum’ diyorsa bilin ki bitirir!
- Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme