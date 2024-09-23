Günlük Burç Yorumları: 24 Eylül Salı Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 23 Eylül 2024 - 15:53

Güncelleme: 23 Eylül 2024 - 15:53

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün parasal konularda gereksiz riskler almamaya özen gösterin. Arkadaş çevrenizle alakalı beklenmedik konular gündeme gelebilir. Önemli kararlar almayın çünkü göremediğiniz şeyler olabilir. Sezgilerinizi dinlemek yerine zihninizle hareket etmeye çalışırsanız yanılırsınız.