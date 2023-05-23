Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Mayıs Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, istediğiniz gibi derin ilişkiler kuramamak sizin hatanız değil. Herkesin sizin gibi düşünmesini beklemeniz büyük hata. Beklentiye girip zaman kaybetmek yerine aynı frekansta olmadığınız kişilerle aranıza mesafe koyun.
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