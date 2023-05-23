Günlük Burç Yorumları: 24 Mayıs Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 23 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 23 Mayıs 2023 - 17:30

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Sevgili akrepler, istediğiniz gibi derin ilişkiler kuramamak sizin hatanız değil. Herkesin sizin gibi düşünmesini beklemeniz büyük hata. Beklentiye girip zaman kaybetmek yerine aynı frekansta olmadığınız kişilerle aranıza mesafe koyun.