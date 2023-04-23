Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Nisan Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Krizleri yönetme becerinizle sorunların üstesinden gelebileceğiniz bir gün sevgili akrepler. Finansal anlamda dikkat etmeniz gerekiyor, beklenmedik konular gündeme gelebilir. Olayları kafanızda büyütmeyip çözüm odaklı olursanız işler istediğiniz gibi ilerleyecek.
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