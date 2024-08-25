Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Ağustos Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Son zamanlarda aşırı hırslı ve vazgeçmeyen tavrınız ruhsal anlamda size zarar vermeye başlamış olabilir. Daha iyi bir yaşam için öncelikle daha sakin ve gerçekçi olmalısınız. Farklı bir yol deneyin. Hırslı değil kararlı olun.
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