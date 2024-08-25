Günlük Burç Yorumları: 26 Ağustos Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Ağustos 2024 - 15:51

Güncelleme: 25 Ağustos 2024 - 15:51

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Son zamanlarda aşırı hırslı ve vazgeçmeyen tavrınız ruhsal anlamda size zarar vermeye başlamış olabilir. Daha iyi bir yaşam için öncelikle daha sakin ve gerçekçi olmalısınız. Farklı bir yol deneyin. Hırslı değil kararlı olun.